Russia, Vladimir Putin si vaccina contro il Covid: ma è giallo su quale vaccino userà

23 Marzo 2021 17:52

Russia, Vladimir Putin ha deciso di vaccinarsi contro il Coronavirus: ‘mistero’ su quale dei 3 vaccini russi verrà iniettato al presidente

Vladimir Putin ha annunciato che si vaccinerà contro il Coronavirus. Prendendosi una ‘pausa’ dalle recenti polemiche che lo hanno visto protagonista di un duro botta e risposta con il presidente USA Joe Biden, il presidente russo ha voluto dare l’esempio alla popolazione annunciando la volontà di vaccinarsi. Una scelta ‘volontaria’ e ‘personale’, stando alle parole del portavoce Dmitry Peskov che ha poi aggiunto che la vaccinazione non avverrà ‘sotto i riflettori’ in quanto Putin preferisce una forma più riservata.

Dal Cremlino non filtra alcun dettaglio su quale vaccino verrà somministrato al presidente. In Russia hanno ottenuto il via libera 3 farmaci differenti: il famoso Sputnik, al centro di una forte polemica dopo il no dell’Unione Europea, l’EpiVakKorona e il Kovivak. “Non diciamo deliberatamente quale vaccino in particolare verrà somministrato al presidente“, ha insistito il portavoce Peskov, ribandendo che “tutti e tre i sieri russi sono assolutamente affidabili ed efficaci“.