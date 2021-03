9 Marzo 2021 12:59

Roccalumera, limitazione al transito sulla strada provinciale 25/bis. L’interdizione ha effetto immediato

La 3^ Direzione “Viabilità Metropolitana”, 1° Servizio “Manutenzione Viabilità Zona Omogenea Jonica-Alcantara ha emanato l’ordinanza di istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, e di limitazione di velocità a 30 km/h, lungo la strada provinciale 25/bis Roccalumera-Sciglio, in prossimità’ del km 0+150 circa, con decorrenza immediata. L’interdizione, motivata dalla necessità di restringere la carreggiata, avrà vigore fino al termine dei lavori di realizzazione di un muro in cemento armato, per una lunghezza circa di 68 metri. I suddetti interventi di messa in sicurezza sono previsti nel progetto denominato “Recupero delle fiumare Allume e Sciglio, bonifica dei margini-completamento torrente Sciglio”, inserito nell’ambito del “Piano Stralcio 2019-Poa_Mec16 Roccalumera”.