Risultati Serie A – Disastrosa la prima di Cosmi, manita Atalanta sul Crotone! Si ferma il Milan: la nuova classifica

3 Marzo 2021 22:55

Risultati Serie A, il Crotone crolla 5-1 sul campo dell’Atalanta, disastrosa la prima di Cosmi. Il Milan battuto in casa dall’Udinese, la nuova classifica

La 25ª giornata di Serie A si gioca eccezionalmente in mezzo alla settimana. Dopo l’anticipo di ieri che ha visto trionfare 3-0 la Juventus contro lo Spezia, quest’oggi scendono in campo tutte le altre squadre ad eccezione di Parma e Inter che si affronteranno nel posticipo di domani. Il risultato più netto è quello dell’Atalanta che ha travolto per 5-1 il povero Crotone. Il cambio in panchina con Cosmi al posto di Stroppa è complicato da valutare con appena 2 giorni di lavoro e un avversario come l’Atalanta, ma il countdown per mettere insieme i punti utili alla salvezza segna una gara in meno.

In vetta il Milan si ferma contro l’Udinese. I rossoneri, privi di Ibrahimovic, rischiano il tracollo venendo fermati dai friulani sull’1-1: partita brutta, complicata, senza grosse vette emozionali. L’Udinese l’aveva preparata proprio così e grazie ad un regalo di Donnarumma trova il vantaggio. A tempo scaduto Stryger-Larsen regala un rigore clamoroso che Kessiè trasforma con freddezza. In zona Champions la Roma batte la Fiorentina 1-2 nel finale. Altro successo netto del Verona che batte 0-3 il Benevento. Punti importanti per il Cagliari che supera di misura il Bologna. Il derby della Lanterna fra Genoa e Sampdoria finisce 1-1.

RISULTATI 25ª GIORNATA SERIE A

MARTEDI’ 2 MARZO

Ore 18:30

Lazio-Torino Rinviata

Ore 20:45

Juventus-Spezia 3-0 (62′ Morata, 71′ Chiesa, 89′ Cristiano Ronaldo)



MERCOLEDI’ 3 MARZO

Ore 18:30

Sassuolo-Napoli 3-3 (34′ aut. Maksimovic, 38′ Zielinski, 45’+1 rig. Berardi, 72′ Di Lorenzo, 90′ rig. Insigne, 90’+5 rig. Caputo)



Ore 20:45

Atalanta-Crotone 5-1 (12′ Gosens, 23′ Simy’, 48′ Palomino, 50′ Muriel, 58′ Ilicic, 85′ Miranchuk)

Benevento-Verona 0-3 (25′ Faraoni, 34′ aut. Foulon, 50′ Lasagna)

Cagliari-Bologna 1-0 (19′ Rugani)

Fiorentina-Roma 1-2 (49′ Spinazzola, 60′ aut. Veretout, 88′ Diawara)

Genoa-Sampdoria 1-1 (52′ Zappacosta, 72′ Tonelli)

Milan-Udinese 1-1 (68′ Becao, 90+5 rig. Kessiè)

GIOVEDI’ 4 MARZO

Ore 20:45

Parma-Inter

CLASSIFICA SERIE A

INTER 56 MILAN 53 JUVENTUS 49 ATALANTA 49 ROMA 47 NAPOLI 44 LAZIO 43 VERONA 38 SASSUOLO 36 SAMPDORIA 31 UDINESE 29 BOLOGNA 28 GENOA 27 FIORENTINA 25 SPEZIA 25 BENEVENTO 25 CAGLIARI 21 TORINO 20 PARMA 15 CROTONE 12

CLASSIFICA MARCATORI