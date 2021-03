Risultati Serie D girone I, 33ª giornata: pareggiano Gelbison e Acr Messina, ne approfitta l’Fc. Classifica aggiornata e prossimo turno

28 Marzo 2021 17:03

Risultati Serie D, tutti gli aggiornamenti della 23ª giornata del girone I: il programma completo con la classifica aggiornata e il prossimo turno

E’ terminato 1-1 lo scontro al vertice tra Gelbison Cilento ed Acr Messina. I peloritani mantengono a tre lunghezze di distanza i campani, ma ad approfittarne del risultato è l’Fc Messina che in casa supera 1-0 il Rende. Per quanto riguarda gli altri risultati: l’Acireale vince il derby con il Marina di Ragusa, mentre la Cittanovese batte in un confronto apertissimo il Biancavilla. In fondo alla graduatoria il Roccella ottiene un punto che però serve a ben poco. Di seguito tutti i risultati di giornata, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 23ª GIORNATA

DOMENICA 28 MARZO

ore 15:00

Acireale-Marina di Ragusa 2-1

Castrovillari-Troina 0-0

Cittanovese-Biancavilla 3-2

Dattilo-Licata rinviata

FC Messina-Rende 1-0

Gelbison Cilento-ACR Messina 1-1

Paternò-San Luca 0-0

Roccella-Santa Maria Cilento 1-1

Rotonda-S. Agata 0-0

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 47 GELBISONO 44 FC MESSINA 44 ACIREALE 41 ROTONDA 36 DATTILO 32 LICATA 32 SAN LUCA 32 BIANCAVILLA 31 SANTA MARIA 28 CITTANOVESE 28 PATERNO’ 27 CASTROVILLARI 24 SANT’AGATA 24 TROINA 24 RENDE 20 MARINA DI RAGUSA 19 ROCCELLA 14

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (24ª GIORNATA)

GIOVEDI’ 1 APRILE

ore 14:30

ACR Messina-Roccella

Biancavilla-Gelbison Cilento

Cittanovese-Rotonda

Licata-Acireale

Marina di Ragusa-FC Messina

Rende-Paternò

S. Agata-Castrovillari

Santa Maria Cilento-San Luca

Troina-Dattilo