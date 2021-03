Risultati Serie B, 27ª giornata: Pisa-Reggina a reti bianche, Cosenza beffato dal Frosinone. Classifica, Marcatori e prossimo turno

6 Marzo 2021 16:03

Risultati Serie B, tutti gli aggiornamenti della 27ª giornata del campionato cadetto e la nuova classifica dopo le gare disputate

Come ogni sabato pomeriggio che si rispetti torna lo spettacolo della Serie B. Ben 5 i match giocati alle 14:00, valevoli per la 27ª giornata del campionato cadetto. Dopo il netto ko contro l’Empoli, la Reggina era chiamata ad una reazione importante sul campo del Pisa, formazione a ridosso della zona Playoff. Trasferta delicata per i ragazzi di mister Baroni che sono riusciti a mantenere la porta inviolata, ma non a guadagnare i tre punti. Pareggio a reti bianche per la Reggina che spara a salve con Okwonkwo e Bellomo fallendo più volte l’occasione del vantaggio.

Amaro in bocca per l’altra squadra calabrese impegnata nel pomeriggio. Dopo essere passato in vantaggio con Crecco, il Cosenza si è fatto raggiungere e superare dal Frosinone, trascinato dai gol di Novakovich e Szyminski. In zona Playoff vittorie importanti per Salernitana e Pescara. Entella e Ascoli non si fanno male.

RISULTATI SERIE B 27ª GIORNATA

SABATO 6 MARZO

ore 14:00

Cosenza-Frosinone 1-2

Cremonese-Salernitana 0-1

Entella-Ascoli 0-0

Pescara-Spal 0-1

Pisa-Reggina 0-0

ore 16:00

Venezia-Brescia 0-1

ore 18:00

Monza-Pordenone

DOMENICA 7 MARZO

ore 15:00

Empoli-Cittadella

ore 21:00

Reggiana-Lecce

LUNEDI’ 8 MARZO

ore 19:00

Chievo-Vicenza

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 49 Salernitana 46 Venezia 45 Monza 44 Chievo 42 Spal 41 Lecce 40 Cittadella 40 Pisa 37 Frosinone 37 Pordenone 33 Reggina 33 Brescia 33 Vicenza 31 Cremonese 29 Reggiana 28 Cosenza 26 Ascoli 23 Pescara 22 Entella 20



CLASSIFICA MARCATORI SERIE B

Mancuso (Empoli) 14 reti Forte (Venezia) 12 reti Coda (Lecce) 12 reti Tutino (Salernitana) 10 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti Meggiorini (Vicenza) 10 reti Aye (Brescia) 10 reti Ciofani (Cremonese) 9 reti La Mantia (Empoli) 8 reti Mancosu (Lecce) 8 reti Marconi (Pisa) 8 reti Valoti (Spal) 8 reti

PROSSIMO TURNO SERIE B (28ª GIORNATA)

VENERDI’ 12 MARZO

ore 19:00

Cittadella-Pisa

ore 21:00

Spal-Entella

SABATO 13 MARZO

ore 14:00

Ascoli-Venezia

Cremonese-Reggiana

Frosinone-Brescia

Lecce-Chievo

Pordenone-Pescara

Reggina-Monza

ore 15:00

Vicenza-Empoli

ore 16:00

Salernitana-Cosenza