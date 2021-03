Risultati Serie B, 26ª giornata: turno infrasettimanale amaro per Reggina e Cosenza. Classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

2 Marzo 2021 21:11

Risultati Serie B, tutti gli aggiornamenti della 26ª giornata del campionato cadetto e la nuova classifica dopo le gare disputate

Due vittorie lo scorso weekend, due sconfitte in questo martedì sera per le due calabresi. Cade con l’Empoli la Reggina, così come il Brescia in casa del Cosenza, non si muove quindi la graduatoria per le due squadre. In questa giornata da segnalare la vittoria esterna del Pescara in casa del Cittadella, mentre il Pisa (prossimo avversario degli amaranto) sbanca Ascoli. Di seguito la classifica aggiornata, i marcatori e le gare del turno successivo.

RISULTATI SERIE B

LUNEDI’ 1 MARZO

ore 21:00

Venezia-Reggiana 2-1

MARTEDI’ 2 MARZO

ore 17:00

Frosinone-Monza 2-2

ore 19:00

Ascoli-Pisa 0-2

Brescia-Cosenza 2-0

Chievo-Pordenone 3-0

Cittadella-Pescara 0-1

Lecce-Entella 0-0

Reggina-Empoli 0-3

Salernitana-Spal 0-0

ore 21:00

Vicenza-Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 49 Venezia 45 Monza 44 Salernitana 43 Chievo 42 Lecce 40 Cittadella 40 Spal 38 Pisa 36 Frosinone 34 Pordenone 33 Reggina 32 Brescia 30 Cremonese 29 Reggiana 28 Vicenza 28 Cosenza 26 Ascoli 22 Pescara 22 Entella 19

CLASSIFICA MARCATORI SERIE B

Mancuso (Empoli) 14 reti Forte (Venezia) 12 reti Coda (Lecce) 12 reti Tutino (Salernitana) 10 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti Aye (Brescia) 9 reti Ciofani (Cremonese) 8 reti La Mantia (Empoli) 8 reti Meggiorini (Vicenza) 8 reti Mancosu (Lecce) 8 reti Marconi (Pisa) 8 reti Gargiulo (Cittadella) 7 reti Mazzocchi (Reggiana) 7 reti Paloschi (Spal) 7 reti Valoti (Spal) 7 reti

PROSSIMO TURNO SERIE B (27ª GIORNATA)

VENERDI’ 5 MARZO

ore 21:00

Monza-Pordenone

SABATO 6 MARZO

ore 14:00

Cosenza-Frosinone

Cremonese-Salernitana

Entella-Ascoli

Pescara-Spal

Pisa-Reggina

ore 16:00

Venezia-Brescia

DOMENICA 7 MARZO

ore 15:00

Empoli-Cittadella

ore 21:00

Reggiana-Lecce

LUNEDI’ 8 MARZO

ore 19:00

Chievo-Vicenza