Risultati Serie C girone C, 33ª giornata: solo pari per il Catanzaro, vittoria salvezza per la Vibonese. La nuova classifica

28 Marzo 2021 19:36

Risultati Serie C, tutti gli aggiornamenti della 33ª giornata del girone meridionale con classifica, marcatori e prossimo turno

RISULTATI SERIE C GIRONE C 33ª GIORNATA

Non va oltre il pari il Catanzaro in casa della Turris nel posticipo della 33ª giornata del girone C di Serie C. Giallorossi nuovamente scavalcati dal Bari, vittorioso contro la Paganese, mentre allungano ancora Ternana e Avellino. Rimandata la festa promozione dei ragazzi di Lucarelli. Catania corsaro, mentre la Vibonese ottiene un’importante vittoria salvezza contro il Teramo. Di seguito il programma completo con i risultati, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

SABATO 27 MARZO

ore 15:00

Cavese-Catania 0-2

ore 17:30

Bari-Paganese 2-0

DOMENICA 28 MARZO

ore 12:30

Vibonese-Teramo 3-1

ore 15:00

Avellino-Virtus Francavilla 1-0

Bisceglie-Ternana 1-2

Viterbese-Potenza 2-2

ore 17:30

Turris-Catanzaro 1-1

POSTICIPATA

Monopoli-Casertana

LUNEDI 30 MARZO

ore 21:00

Palermo-Foggia

RECUPERI SERIE C GIRONE

MERCOLEDI’ 31 MARZO

ore 15:00

Giornata 27: Cavese-Potenza

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

TERNANA 78 AVELLINO 63 BARI 56 CATANZARO 55 JUVE STABIA 49 CATANIA 49 FOGGIA 47 TERAMO 42 CASERTANA 41 PALERMO 39 VITERBESE 36 TURRIS 35 MONOPOLI 34. VIRTUS FRANCAVILLA 34 POTENZA 32 VIBONESE 31 PAGANESE 27 BISCEGLIE 24 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO)