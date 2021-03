Risultati Serie C girone C, 32ª giornata: il Catanzaro piega il Bari, Vibonese ko. Classifica e marcatori

21 Marzo 2021 16:57

Risultati Serie C, tutti gli aggiornamenti della 32ª giornata del girone meridionale con classifica, marcatori e prossimo turno

È un Catanzaro che non smette di stupire. La formazione calabrese ottiene il secondo successo consecutivo, nonchè terzo risultato utile di fila, attendo il Bari nello scontro di alta classifica che metteva in palio importanti punti per la zona Playoff. Giallorossi capaci di imporsi per 2-0 nella sfida casalinga risolta dai gol di Di Massimo ed Evacuo. Per il Bari continua il momento no: zero vittorie nelle ultime quattro gare. Niente da fare per l’altra calabrese impegnata nel pomeriggio, la Vibonese, sconfitta in casa della capolista Ternana per 1-0 (Partipilo). Nelle altre gare da segnalare il successo del Catania per 3-1 sull’Avellino nel lunch match. Nel pomeriggio pareggio 1-1 fra Foggia e Viterbese, mentre il Potenza batte 2-1 il Bisceglie.

RISULTATI SERIE B 32ª GIORNATA

DOMENICA 21 MARZO

ore 12:30

Catania-Avellino 3-1

ore 15:00

Catanzaro-Bari 2-0

Foggia-Viterbese 1-1

Potenza-Bisceglie 2-1

Ternana-Vibonese 1-0

ore 17:30

Casertana-Cavese

Teramo-Virtus Francavilla

ore 20:30

Paganese-Juve Stabia

POSTICIPATA

Monopoli-Palermo

RECUPERI SERIE C GIRONE C

MERCOLEDI’ 24 MARZO

ore 14:00

31ª giornata : Cavese-Catanzaro

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

TERNANA 72 AVELLINO 60 BARI 53 CATANZARO 51 FOGGIA 47 CATANIA 46 JUVE STABIA 46 TERAMO 42 PALERMO 39 CASERTANA 38 VITERBESE 35 MONOPOLI 34 TURRIS 34 VIRTUS FRANCAVILLA 31 POTENZA 31 VIBONESE 28 PAGANESE 27 BISCEGLIE 24 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO)