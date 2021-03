Risultati Serie C girone C, 31ª giornata: prevale il segno 2, Catania sconfitto e il Bari stecca ancora. La nuova classifica

17 Marzo 2021 17:01

Risultati Serie C, tutti gli aggiornamenti della 31ª giornata del girone meridionale con classifica, marcatori e prossimo turno

Giornata di campo nel girone C di Serie C, in scena la 31ª giornata. Dopo l’anticipo di ieri a reti bianche tra Vibonese e Monopoli, si registra oggi la prevalenza del segno 2: vincono infatti fuori casa per 0-1 Paganese, Foggia e Juve Stabia rispettivamente a Bisceglie, Francavilla e Viterbo. Stecca ancora il Bari, che non va oltre l’1-1 interno contro la Casertana, mentre il Catania perde in casa della Turris. Di seguito il programma completo con tutti i risultati, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B 31ª GIORNATA

MARTEDI’ 16 MARZO

ore 17:30

Vibonese-Monopoli 0-0

MERCOLEDI’ 17 MARZO

ore 14:00

Turris-Catania 1-0

ore 15:00

Bari-Casertana 1-1

Bisceglie-Paganese 0-1

Virtus Francavilla-Foggia 0-1

Viterbese-Juve Stabia 0-1

ore 17:30

Teramo-Ternana

ore 20:30

Avellino-Potenza

POSTICIPATA

Cavese-Catanzaro

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

TERNANA 66 AVELLINO 57 BARI 53 CATANZARO 48 FOGGIA 46 JUVE STABIA 46 CATANIA 43 TERAMO 42 PALERMO 39 CASERTANA 38 VITERBESE 34 MONOPOLI 34 TURRIS 34 VIRTUS FRANCAVILLA 31 POTENZA 28 VIBONESE 28 PAGANESE 27 BISCEGLIE 24 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO)