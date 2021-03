Risultati Serie C girone C, 30ª giornata: il Catanzaro si impone sul Francavilla anche in 10 uomini. Classifica e marcatori

13 Marzo 2021 17:00

Risultati Serie C, tutti gli aggiornamenti della 30ª giornata del girone meridionale con classifica, marcatori e prossimo turno

Dopo la sconfitta con Avellino e il pareggio con Teramo, il Catanzaro torna a raccogliere tre punti importanti in ottica Playoff di Serie C. La formazione calabrese si impone per 1-0 contro i siciliano della Virtus Francavilla. Il gol partita è stato firmato al 34′ da Carlini. Ultimi 20 minuti di sofferenza per i giallorossi che hanno dovuto difendere il vantaggio con l’uomo in meno a causa dell’espulsione di Risolo. Nelle altre gare: colpo esterno del Teramo a Catania, vittoria della Ternana sul Bari, pareggio con un gol a testa fra Monopoli e Avellino.

RISULTATI SERIE C GIRONE C 30ª GIORNATA

SABATO 13 MARZO

ore 12:30

Catania-Teramo 0-1

ore 15:00

Catanzaro-Virtus Francavilla 1-0

Monopoli-Avellino 1-1

Ternana-Bari 2-1

ore 17:30

Potenza-Vibonese

ore 20:00

Paganese-Palermo

DOMENICA 14 MARZO

ore 15:00

Casertana-Bisceglie

Foggia-Cavese

Juve Stabia-Turris

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

TERNANA 66 AVELLINO 57 BARI 52 CATANZARO 48 CATANIA 43 TERAMO 42 JUVE STABIA 40 FOGGIA 40

CASERTANA 37 PALERMO 36 VITERBESE 34 MONOPOLI 33 VIRTUS FRANCAVILLA 31 TURRIS 31 POTENZA 27 VIBONESE 26 PAGANESE 24 BISCEGLIE 21 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO)