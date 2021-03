Risultati Serie C girone C, 29ª giornata: Catanzaro e Vibonese non sfondano, batosta Palermo e Catania travolgente. La nuova classifica

7 Marzo 2021 16:57

Risultati Serie C, tutti gli aggiornamenti della 29ª giornata del girone meridionale con classifica, marcatori e prossimo turno

Diverse gare del pomeriggio si sono concluse nel girone C di Serie C. Da segnalare un Catania travolgente capace di rifilare un tris a domicilio a Bisceglie, mentre la mezza figuraccia è del Palermo, che proprio qualche giorno fa aveva vinto a Catania: rosanero sconfitti in casa per 2-4 dalla Juve Stabia. Pari per le calabresi: 0-0 Catanzaro a Teramo e 1-1 Vibonese al Razza contro la Casertana. Pareggia la capolista Ternana. Di seguito il programma completo con i risultati, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE C GIRONE C

DOMENICA 7 MARZO

ore 12:30

Viterbese-Monopoli 2-2

ore 15:00

Bisceglie-Catania 0-3

Palermo-Juve Stabia 2-4

Teramo-Catanzaro 0-0

Vibonese-Casertana 1-1

Virtus Francavilla-Ternana 1-1

ore 17:30

Avellino-Paganese

Bari-Potenza

ore 20:30

Turris-Foggia

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

TERNANA 63 AVELLINO 53 BARI 52 CATANZARO 45 CATANIA 43 JUVE STABIA 40 TERAMO 39 FOGGIA 37 CASERTANA 37 PALERMO 36 VITERBESE 34 MONOPOLI 32 TURRIS 31 VIRTUS FRANCAVILLA 31 VIBONESE 26 PAGANESE 24 POTENZA 24 BISCEGLIE 21 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO)