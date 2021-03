Risultati Serie C girone C, 28ª giornata: buon pari Vibonese a Foggia. La nuova classifica

3 Marzo 2021 16:56

Risultati Serie C, tutti gli aggiornamenti della 28ª giornata del girone meridionale con classifica, marcatori e prossimo turno

Turno infrasettimanale in Serie C. Il 28° turno del girone C si è aperto con le gare di Caserta, Foggia e Pagani. In una di queste, impegnata la Vibonese, in grado di strappare un buon pari a reti bianche in terra pugliese. Stravolgente la Casertana, che rifila un poker alla Virtus Francavilla, mentre termina sull’1-1 Paganese-Viterbese. Grande attesa per Catanzaro-Avellino e per il derby siciliano di questa sera tra Catania e Palermo. Di seguito il programma completo con la classifica aggiornata.

RISULTATI SERIE C GIRONE C

MARTEDI’ 2 MARZO

ore 15:00

Potenza-Turris 2-1

MERCOLEDI’ 3 MARZO

ore 15:00

Casertana-Virtus Francavilla 4-0

Foggia-Vibonese 0-0

Paganese-Viterbese 1-1

ore 17:30

Catanzaro-Avellino

Juve Stabia-Bari

ore 20:30

Catania-Palermo

Monopoli-Bisceglie

POSTICIPATA

Ternana-Cavese

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

TERNANA 62 AVELLINO 50 BARI 49 CATANZARO 44 CATANIA 40 TERAMO 38 JUVE STABIA 37 FOGGIA 37 CASERTANA 36 PALERMO 33 VITERBESE 33 TURRIS 31 VIRTUS FRANCAVILLA 30 MONOPOLI 30 VIBONESE 25 PAGANESE 24 POTENZA 24 BISCEGLIE 20 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO)