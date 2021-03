Risultati e classifica Serie B girone D 16ª giornata: Pallacanestro Viola ko, Avellino riapre la lotta salvezza

25 Marzo 2021 22:30

Risultati e classifica Serie B girone D: la Pallacanestro Viola perde contro Avellino che riapre la lotta per non retrocedere

Si conclude in maniera amara la 16ª giornata di Serie B girone D per la Pallacanestro Viola. I neroarancio vengono sconfitti dalla Scandone Avellino, fanalino di coda del campionato, seppur penalizzata di 6 punti e dunque virtualmente a +4 sui calabresi. Avellino, guidata dall’ex di turno Valerio Costa, riapre la corsa per la salvezza portandosi a 6 punti insieme a Monopoli (con una gara in meno), 2 punti in meno di Catanzaro sconfitta da Rieti e la stessa Reggio Calabria. In vetta continua la marcia vincente di Taranto che liquida nettamente Formia.

Risultati Serie B girone D 16ª giornata:

EPC Action Now Monopoli-LUISS Roma (Rinviata)

Frata Nardò-BPC Virtus Cassino 76-62

Pall. Pavimaro Molfetta-Geko PSA Sant’Antimo 91-79

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Scandone Avellino 70-73

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Virtus Pozzuoli 90-86

Mastria Sport Academy Catanzaro-Real Sebastiani Rieti 54-83

Alpha Pharma Bisceglie-Virtus Arechi Salerno 66-80

CJ Basket Taranto-Meta Formia 80-64

Classifica Serie B Girone D (Giocate, Vinte, Perse):