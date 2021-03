Risultati e classifica Serie B girone D 17ª giornata: ko amaro per la Pallacanestro Viola, si fermano anche le inseguitrici

28 Marzo 2021 20:37

Risultati e Classifica Serie B girone D dopo la 17ª giornata: Pallacanestro Viola ko contro Rieti, si fermano anche le inseguitrici

Finale amaro alla Tensostruttura di Valmontone per la sfida che ha visto la Pallacanestro Viola sfiorare il primo successo stagionale in trasferta, salvo poi capitolare nel finale di gara contro i padroni di casa della Real Sebastiani Rieti. Neroarancio in controllo per lunghi tratti del match, poi sconfitti in un finale incadescente. Per fortuna di Genovese e compagni, le inseguitrici non hanno guadagnato punti: Catanzaro è stata sconfitta a Formia, Monopoli non ha giocato contro la LUISS Roma alle prese con i soliti casi di Covid e Avellino si è arresa contro Molfetta al PalaDelMauro. In vetta secondo stop stagionale per Taranto che perde contro Cassino.

Risultati Serie B Girone D 17ª giornata:

LUISS Roma Alpha-Pharma Bisceglie (Rinviata)

Real Sebastiani Rieti-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 68-65

Meta Formia-Mastria Sport Academy Catanzaro 75-71

BPC Virtus Cassino-CJ Basket Taranto 82-76

Virtus Pozzuoli-Frata Nardò 52-65

Virtus Arechi Salerno-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 79-82

Geko PSA Sant’Antimo-EPC Action Now Monopoli 87-81

Scandone Avellino-Pall. Pavimaro Molfetta 69-80

Classifica Serie B Girone D 17ª giornata:

CJ Basket Taranto 30 (G17, V15, P2)

Real Sebastiani Rieti 30 (G17, V15, P2)

Frata Nardò 26 (G17, V13, P4)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 22 (G17, V11, P6)

Virtus Arechi Salerno 20 (G17, V10, P7)

Alpha Pharma Bisceglie 18 (G16, V9, P7)

Pall. Pavimaro Molfetta 16 (G16, V8, P8)

Geko PSA Sant’Antimo 16 (G16, V8 P8)

BPC Virtus Cassino 16 (G17, V8, P9)

Meta Formia 14 (G17, V7, P10)

LUISS Roma 12 (G13, V6, P7)

Virtus Pozzuoli 10 (G17, V5, P12)

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 8 (G17, V4, P13)

Mastria Sport Academy Catanzaro 8 (G17, V4, P13)

EPC Action Now Monopoli 6 (G16, V3, P13)

Scandone Avellino 6 (G17, V6, P11)