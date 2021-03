Risultati Serie A, 28ª giornata: Juve e Roma toppano, il Milan no e rimane a galla dietro un’Inter “superprima” anche senza giocare. La nuova classifica

21 Marzo 2021 22:41

Risultati Serie A, 28ª giornata: si sono concluse le gare del weekend. Tante sorprese e un’unica certezza: l’Inter è “superprima” anche senza giocare. La nuova classifica

Non sono mancate le sorprese nella 28ª giornata di Serie A. Un weekend ricco di colpi di scena e un turno favorevole al segno 2, sin dall’anticipo del venerdì, con la vittoria del Genoa a Parma a cui è seguito sabato il rocambolesco successo del Bologna a Crotone. L’Atalanta si riscatta dopo l’uscita dalla Champions, ma non fa lo stesso la Juve, che cade malamente in casa al cospetto del Benevento di Inzaghi e vede allontanarsi ancor di più le residue speranze Scudetto. In pratica, l’Inter rimane “superprima” pur senza giocare, anche se a mantenere alta l’attenzione ci pensa il Milan, che vince in rimonta a Firenze qualche giorno dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Manchester United. Nel posticipo serale della domenica, Mertens mattatore all’Olimpico e Napoli che fa fuori un’altra big: dopo il Milan, la Roma. Di seguito il programma completo con tutti i risultati, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE A 28ª GIORNATA

VENERDI’ 19 MARZO

ore 20:45

Parma-Genoa 1-2 (16′ Pellé, Scamacca 50′ e 69′)

SABATO 20 MARZO

ore 15:00

Crotone-Bologna 2-3 (32′ Messias, 40′ rig. Simy, 62′ Soumaoro, 70′ Schouten, 84′ Skov Olsen)

ore 18:00

Spezia-Cagliari 2-1 (49′ Piccoli, 80′ Maggiore, 83′ Pereiro)

DOMENICA 21 MARZO

ore 12:30

Verona-Atalanta 0-2 (33′ rig. Malinovsky, 42′ Zapata)

ore 15:00

Juventus-Benevento 0-1 (69′ Gaich)

Sampdoria-Torino 1-0 (25′ Candreva)

Udinese-Lazio 0-1 (37′ Marusic)

ore 18:00

Fiorentina-Milan 2-3 (9′ Ibrahimovic, 17′ Pulgar, 51′ Ribery, 57′ Brahim Diaz, 72′ Calhanoglu)

ore 20:45

Roma-Napoli 0-2 (27′ e 34′ Mertens)

CLASSIFICA SERIE A

INTER 65 MILAN 59 JUVENTUS 55 ATALANTA 55 NAPOLI 53 ROMA 50 LAZIO 49 SASSUOLO 39 VERONA 38 SAMPDORIA 35 BOLOGNA 34 UDINESE 33 GENOA 31 FIORENTINA 29 SPEZIA 29 BENEVENTO 29 TORINO 23 CAGLIARI 22 PARMA 19 CROTONE 15



CLASSIFICA MARCATORI SERIE A