Risultati e classifica 15ª giornata Serie B girone D: Pallacanestro Viola ko, vittoria importante per Catanzaro

21 Marzo 2021 20:26

Risultati e classifica 15ª giornata Serie B girone D: la Pallacanestro Viola perde in casa di Sant’Antimo, colpo Catanzaro contro Avellino

Dopo la settimana di stop riparte il campionato di Serie B di basket con la cosiddetta fase a orologio. La prima delle 8 ‘finali’ che attende la Pallacanestro Viola in questa seconda e ultima parte di stagione non sorride ai neroarancio. I ragazzi di coach Bolignano sono stati infatti sconfitti per 80-75 sul parquet di Sant’Antimo che si affaccia nella metà alta della classifica. Vittoria importantissima invece per Catanzaro che vince lo scontro salvezza contro il fanalino di coda Scandone Avellino, salendo a quota 8 in classifica e raggiungendo proprio la Pallacanestro Viola. Nel prossimo turno i neroarancio saranno impegnati proprio contro Avellino in una gara importantissima per allontanare lo spettro della retrocessione diretta. In vetta alla classifica da segnalare il successo di Taranto contro Rieti nel big match fra le due prime dei rispettivi gironi.

Risultati 15ª giornata Serie B girone D

BPC Virtus Cassino-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 75-79

Virtus Pozzuoli-Alpha Pharma Bisceglie 78-56

Virtus Arechi Salerno-EPC Action Now Monopoli 78-61

Geko PSA Sant’Antimo-Pallacanestro Viola 80-75

Scandone Avellino-Mastria Sport Academy Catanzaro 68-76

Real Sebastiani Rieti-CJ Basket Taranto 63-65

Meta Formia-Frata Nardò 73-80

LUISS Roma-Pallacanestro Pavimaro Molfetta (rinviata)

Classifica Serie B girone D (Giocate, Vinte, Perse)