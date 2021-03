Rinviata l’inaugurazione del nuovo Waterfront di Reggio Calabria, Ancora Italia: “in realtà il rinvio è dovuto al mancato pagamento dell’ultima parte dei lavori”

20 Marzo 2021 21:58

Rinviata l’inaugurazione del nuovo Waterfront di Reggio Calabria, Ancora Italia: “la città avrebbe potuto ricevere la sua bella opera senza trionfalismi. Tra le righe il sindaco ha ammesso il mancato pagamento dell’ultima parte dei lavori”

“Leggiamo con stupore la nota di risposta del sindaco sui nostri dubbi riguardo i reali motivi del rinvio inaugurazione waterfront. La risposta non ha fondamento reale e giuridico. Riguardo le manifestazioni all’aperto sono limitate in egual modo sia per la zona gialla che per quella arancione”, è quanto scrive in una nota Giuseppe Modafferi di “Ancora Italia”. “Per consegnare l’opera alla città non sono necessarie parate di maoista memoria, la città avrebbe potuto ricevere la sua bella opera senza trionfalismi, evidente le problematiche sono di altro tipo. Tra le righe ha ammesso il mancato pagamento dell’ultima parte dei lavori. Al suo poetico preambolo sul lancio di pietre del quale non ravvisiamo la relazione con la sua figura proponiamo un detto della nostra cultura popolare: nel lavare la testa all’asino, perdi tempo acqua e sapone”, conclude Modafferi.