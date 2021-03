Regione Calabria, Spirlì convoca gli stati generali sull’attuale situazione epidemiologica

21 Marzo 2021 13:46

Regione Calabria: convocati per il 22 marzo gli stati generali

Il presidente della Giunta, NinoSpirlì, ha convocato per domani, 22 marzo, gli stati generali della Calabria per discutere dell’attuale situazione epidemiologica della regione e per elaborare, eventualmente, nuove strategie di contrasto alla pandemia di Covid-19.

Al vertice – che inizierà alle ore 10 e si svolgerà nella sala Verde della Cittadella regionale di Catanzaro – parteciperanno, tra gli altri, i componenti dell’Unità di crisi regionale per l’emergenza, allargata ai commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione; i dirigenti della Protezione civile regionale; il presidente e i capigruppo di maggioranza e opposizione del Consiglio regionale; i presidenti delle Camere di commercio; i rappresentanti sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) e di categoria (industria, commercio, artigianato, esercenti e consumatori); i delegati della Conferenza episcopale calabra.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sul portale istituzionale e sulla pagina Facebook ufficiale della Regione Calabria.