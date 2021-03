Reggio Calabria, bloccato lotto con dosi AstraZeneca “sospette”

11 Marzo 2021 18:09

Vaccini, bloccato un lotto di AstraZeneca sospetto anche a Reggio Calabria

Dopo le morti causate dai vaccini AstraZeneca, in tutto il mondo si stanno effettuando controlli per precauzione con l’obiettivo di sospendere la somministrazione delle dosi dei lotti sospetti. Anche a Reggio Calabria quindi, in via precauzionale, è stato bloccato un lotto con dosi di vaccino AstraZeneca che potrebbe essere sospetto, per evitare altre gravi conseguenze dagli effetti collaterali dopo che anche nella vicina Sicilia si sono verificati 2 morti tra gli agenti delle forze dell’ordine sottoposti a vaccino. Già a Cosenza era stato bloccato un lotto AstraZeneca nelle scorse ore.