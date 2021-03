Reggio Calabria, vaccinazione per il personale scolastico della scuola Spanò-Bolani [FOTO e INTERVISTE]

14 Marzo 2021 15:04

Reggio Calabria: è iniziata ieri la vaccinazione per il personale della scuola “Spanò – Bolani nonchè dell’istituto comprensivo Galileo – Pascoli. Il tutto organizzato con turni e blocchi di dieci persone ogni mezz’ora in modo da evitare assembramenti

Da ieri, sino al 15 marzo, sono iniziate le procedure di vaccinazioni 472 operatori scolastici della scuola ”Spanò-Bolani” nonchè dell’istituto comprensivo “Galileo – Pascoli” di Reggio Calabria. Ai nostri microfoni il dirigente Giuseppe Romeo, ha detto: “l’ASP di Reggio Calabria ha prontamente accettato il nostro invito e la nostra proposta e attraverso la collaborazione con i dirigenti del Dipartimento abbiamo messo in piedi la vaccinazione ati-Covid. Un sentito ringraziamento al Dipartimento di Prevenzione del dott. Sandro Giuffrida”. La vicepreside Adriana Palumbo ha ringraziato “i medici dell’Asp. Siamo contenti, abbiamo fatto il vaccino in totale sicurezza e senza fare fila, un plauso al nostro dirigente scolastico, dott. Romeo”. Il dott. Caridi ha sottolineato che “non abbiamo riscontrato nessun problema nel corso della somministrazioni delle dosi Astrazeneca, il tutto sta funzionando perfettamente”. Giusy Barcellona, insegnante di lettere dell’Istituto, ha affermato: “vorrei passasse il messaggio che è fondamentale vaccinarsi per tornare alla normalità e uscire da questa situazione di incertezza”.

