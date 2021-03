Reggio Calabria: vaccinazione anti-Covid 19 al personale docente del Liceo Classico “Campanella”

10 Marzo 2021 21:21

Reggio Calabria: nel pomeriggio di mercoledì 10 marzo il personale docente e non docente del Liceo Classico “Tommaso Campanella” è stato sottoposto a vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19

Nel pomeriggio di mercoledì 10 marzo il personale docente e non docente del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria è stato sottoposto a vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nell’ambito delle iniziative programmate per l’immunizzazione della popolazione destinate al personale scolastico. La preside, Maria Rosaria Rao, i professori ed il personale non docente esprimono il loro più vivo ringraziamento al Dr. Ernesto Giordano, Responsabile del Centro Vaccinale di Scilla, che ha reso possibile l’importante iniziativa che, rappresentando un esempio di efficienza della nostra sanità molto spesso denigrata, consentirà alla comunità del liceo reggino di sperare, con rinnovata fiducia, un ritorno alla normalità nell’impegno quotidiano rivolto alla formazione delle giovani generazioni.