Reggio Calabria, un’altra autorevole libreria sbarca sul corso Garibaldi: tutto pronto per l’apertura di Giunti al Punto [FOTO]

13 Marzo 2021 13:01

Reggio Calabria, aprirà a breve sul Corso Garibaldi la famosa libreria Giunti al Punto

La famosa catena di librerie Giunti al Punto apre a Reggio Calabria, per la prima volta in città. Come si può osservare dalle foto a corredo dell’articolo, la nota catena di librerie con circa 200 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale è pronta a sbarcare sul Corso Garibaldi. Dopo la nuova Mondadori e l’ampliamento di Ave, è la terza libreria nel cuore della via principale della città: un segnale positivo per la cultura che evidentemente suscita interesse e ha mercato in riva allo Stretto.

I locali della nuova libreria sono pronti e mancano solo le ultime rifiniture per aprire i battenti. All’interno della libreria i librai sono a completa disposizione dei clienti e aiutano nella scelta del libro migliore da acquistare con molta professionalità. Giunti al Punto all’interno dei propri locali organizza spesso anche tantissimi importanti eventi.

La storia di Giunti al Punto

Nasce nel 1993 ed oggi è la più numerosa catena italiana di librerie gestite direttamente dal secondo gruppo editoriale della nazione: Giunti Editore spa, casa editrice dal 1841. Chi conosce Giunti al Punto sa che per i librai lavorare in libreria, incontrare persone a cui parlare dei libri e vendere libri è la soddisfazione più grande.

A fare grande il mondo “Giunti al punto” sono proprio tutti i librai che dimostrano, giorno dopo giorno, di possedere quelle qualità che li contraddistinguono come l’amore e la passione incondizionata per i libri, la determinazione, il piacere di lavorare in gruppo, la voglia di crescere, la soddisfazione di ognuno per il raggiungimento degli obiettivi comuni e l’onore di mettere sempre il cliente al centro dell’attenzione ma soprattutto il sorriso e le consapevolezza di fare il mestiere più bello del mondo nella squadra di libraie e librai più appassionati d’Italia.