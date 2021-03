Reggio Calabria, Tripodi (FI): “Depositata interrogazione a tutela del Parco Nazionale d’Aspromonte”

15 Marzo 2021 18:56

Reggio Calabria, Tripodi (FI): “Ho depositato in Commissione Ambiente, l’interrogazione al Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, affinché venga posto rimedio all’incuria in cui versano alcune aree del Parco Nazionale d’Aspromonte. Il Ministero deve agire in sinergia con l’ente medesimo”

“Ho depositato in Commissione Ambiente, l’interrogazione al Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, affinché venga posto rimedio all’incuria in cui versano alcune aree del Parco Nazionale d’Aspromonte. Il Ministero deve agire in sinergia con l’ente medesimo. Il nostro Parco, già candidato alla ReteUnescoGlobalGeoparks, dotato di incredibili bellezze e di un’ecosistema unico al mondo, interessa ben 37 comuni dell’area metropolitana di Reggio Calabria, e va dunque salvaguardato con strumenti adeguati. Poiché rappresenta la risorsa più importante in termini paesaggistici, di turismo ed economia dell’intero comprensorio“. Lo dichiara Maria Tripodi, deputato reggina di Forza Italia.