Reggio Calabria, la drammatica testimonianza della dottoressa: “coda per i vaccini lunga fino a maggio. Così non ce la faremo mai”

24 Marzo 2021 11:46

La segnalazione di una dottoressa riguardante la situazione dei vaccini per i soggetti fragili: code lunghe fino a fine maggio, serve un nuovo punto vaccinale

Risulta ancora parecchio complicata la situazione relativa al piano vaccinale di Reggio Calabria. La dottoressa Giovanna Roschetti, ha segnalato alla redazione di StrettoWeb alcune criticità nel sistema delle vaccinazioni. Il medico sottolinea le difficoltà nell’operare con appena due centri deputati alla vaccinazione, uno dei quali (il GOM) limitato solo ai casi segnalati dagli specialisti. Comprensibile dunque che, visti i tempi tecnici della somministrazione, la sola coda per vaccinare i soggetti fragili sia estesa fino al fine maggio!

Di seguito l’appello della dottoressa: “essendo un medico di medicina generale mi preme far presente alcune criticità gravi del sistema prenotazione vaccino e in generale dell’organizzazione. Da oltre 2 settimane mi è stato chiesto dall’ASP di compilare una lista con i soggetti fragili recante il numero di telefono e l’e-mail, da chi ovviamente posseduta. Una volta inviata, dopo qualche tempo, si attiva la piattaforma on-line per le prenotazioni dei soggetti fragili che quindi si devono prenotare mentre gli ultra ottantenni allettati o non trasportabili ancora aspettano di essere vaccinati.

E scopriamo che ancora a Reggio Calabria esiste solo un punto vaccinale quello della Regione, oltre al GOM, che però è limitato ai casi segnalati dagli specialisti. A due soli giorni dall’apertura della piattaforma siamo arrivati a data disponibile fine maggio!!! Si può anticipare di qualche giorno se si sceglie un punto vaccinale a una cinquantina di chilometri di distanza da Reggio (per i vulnerabili). Altra incoerenza, molti pazienti vulnerabili non vengono riconosciuti dal sistema e nessuno sa dire come fare per prenotarsi pur avendone diritto, e cosa ancora più grave, casi particolarmente delicati come, faccio un esempio, i genitori di un soggetto autistico, che non possono ammalarsi perché nel caso non avrebbero a chi far assistere il proprio figlio portatore di handicap!!!

Ecco, queste categorie non possono prenotarsi… Così non ce la faremo mai a vaccinare gran parte della popolazione per metterci al sicuro dal virus! Possibile che non si possa allestire il Palazzetto dello sport di Pentimele e quello del Botteghelle, con i percettori del reddito di cittadinanza che possono gestire i movimenti, la popolazione afferente, con i medici di medicina generale che sono disponibili a vaccinare. Ma possibile che non si possa o è più possibile che non si voglia? Forse lo sapremo dai giornali, passata l’emergenza, del perché non funzioni la sanità calabrese e soprattutto reggina, anche nel momento tragico di una pandemia, in una città in cui dall’inizio della stessa nemmeno un posto letto in più di intensiva è stato creato! E tutti tacciono. Ancora una volta ultimi tra le Regioni italiane a non aver allestito altri punti vaccinali e ultimi nell utilizzo dei medici di MG!“.