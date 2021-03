Reggio Calabria: siglato il protocollo d’intesa tra l’Accademia delle Imprese Europea ed Ecolandia

19 Marzo 2021 12:39

Reggio Calabria: è stato siglato, nella giornata di ieri, il protocollo d’intesa tra l’Accademia delle Imprese Europea ed Ecolandia

E’ stato siglato, nella giornata di ieri, il protocollo d’intesa tra l’Accademia delle Imprese Europea ed Ecolandia, il famoso Parco Ludico Tecnologico Ambientale diviso in 4 aree tematiche (aria, acqua, acqua, terra) interamente dedicate ai grandi miti della Magna Grecia e all’ecologia pratica, situato in Località Arghillà a Reggio Calabria. “Quello siglato con l’Accademia delle Imprese” – spiega Gianni Pensabene, Presidente del Parco Ecolandia – “è un accordo finalizzato a stabilire una collaborazione di sistema tra le due realtà, sviluppando

attività specifiche relative alla valorizzazione del territorio e delle risorse.” “Una tra le prime attività che intendiamo realizzare in sinergia” – continua Giuseppe Ariobazzani, Presidente dell’Accademia delle Imprese Europea – “è già allo studio e si tratta del Museo delle Territorialità,

una esposizione permanente delle tipicità dell’artigianato e dell’agroalimentare che abbraccerà la produzione dell’intero bacino del

Mediterraneo”. Oltre a questo, le due realtà sono al lavoro per realizzare, da qui in avanti, eventi ed attività di orientamento e promozione del Territorio, tra i quali Convegni, Giornate di Studio, Workshop ed eventi fieristici.