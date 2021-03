Reggio Calabria: al via la 5ª edizione della Settimana della Cultura organizzata dall’Accademia di Belle Arti

12 Marzo 2021 21:26

Al via la 5ª edizione della Settimana della Cultura organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Mostre, conferenze, presentazioni, performance, workshop e seminari afferenti le scuole di riferimento, fruibili gratuitamente online sul sito internet ufficiale

Al via la quinta edizione della Settimana della Cultura organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Mostre, conferenze, presentazioni, performance, workshop e seminari afferenti le scuole di riferimento, fruibili gratuitamente online sul sito internet ufficiale: www.accademiabelleartirc.it. Un calendario ricco di appuntamenti, che si susseguiranno da lunedì 15 a sabato 20 marzo 2021. Fulcro dell’iniziativa sarà un approccio interdisciplinare di esperti interni ed esterni all’Accademia tra pittura, scultura, fumetto ed illustrazione, grafica, scenografia, decorazione, comunicazione e didattica dell’arte, progettazione della moda. Nel contesto della Settimana della Cultura, verrà inoltre presentato il progetto “Laboratorio dello Stretto”, ideato e sviluppato dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria coerentemente alle linee guida dell’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, che si pone l’obiettivo di contribuire ad innalzare i livelli di competenza, di partecipazione e di successo formativo dei propri studenti e, allo stesso tempo, migliorare la propria offerta formativa rafforzando le relazioni con le scuole superiori e la programmazione delle attività formative in relazione alle esigenze del mondo del lavoro. Saranno sviluppate una serie di azioni, che consentiranno agli studenti di svolgere esperienze internazionali in contesti multiculturali.

Il Laboratorio dello Stretto, rappresenta il volano per lo sviluppo di attività, relazioni, connessioni e contaminazioni in ambito artistico e culturale ed è strutturato in corsi di orientamento/ potenziamento; corsi di formazione propedeutici per l’accesso ai corsi accademici; informazioni e orientamento verso i percorsi di studio; eventi, seminari, cicli di seminari, workshop, laboratori, incontri con imprese e operatori di settore; approfondimenti tematici su nuove professionalità e strumenti; informazione e orientamento verso il mercato del lavoro; incontri con esperti/testimoni del mondo del lavoro; azioni di potenziamento delle competenze anche in mobilità geografica, finalizzate a sperimentare modalità innovative di attuazione. Attività fortemente sostenute dalla Direttrice Reggente Maria Daniela Maisano, responsabile scientifico, con la collaborazione di Daniele Politi, coordinatore di progetto, Francesco Scialò, direttore artistico, Celestina Marino, responsabile relazioni esterne, Teresa B. Vallelonga, responsabile segreteria tecnica organizzativa, Antonella Postorino, responsabile promozione, comunicazione, divulgazione, Alessandro Rugolo, responsabile monitoraggio, controllo qualità e rendicontazione. Un appuntamento irrinunciabile per professionisti, studenti e appassionati, e valido orientamento per tutti coloro che vorranno iscriversi in Accademia. Un’opportunità di crescita e di approfondimento sicuramente stimolante per tutti, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per coloro che vorranno lasciarsi trasportare nel meraviglioso mondo dell’arte e della cultura. Il presente vale come invito alla conferenza stampa di apertura dei lavori che avrà luogo lunedì 15 marzo 2021 alle ore 11 e sarà liberamente fruibile sui canali social attraverso il link che verrà reso disponibile nel sito dell’Infopoint all’interno del portale istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (www.accademiabelleartirc.it).