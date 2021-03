“Non voglio giocattoli, la mia passione sono le capre”: quel bambino oggi studia agraria all’Università di Reggio Calabria ed è diventato un pastore [VIDEO]

18 Marzo 2021 15:35

Geo ha realizzato un servizio sulla storia di Pietro Orlando, ragazzo di 19 anni che vive a Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria: la storia che lo ha reso un simbolo da seguire come esempio

Ancora la Calabria protagonista in Tv durante la trasmissione Geo. Il programma di genere documentario, che si concentra sul mondo naturale e scientifico, ha realizzato un servizio sulla storia di Pietro Orlando, un ragazzo di 19 anni che vive a Bova Marina. Il protagonista del servizio è soprannominato il “pastore anti lupi” perché ha realizzato per le proprie capre un collare resistente ai morsi degli animali selvatici. “Ho sempre avuto una passione per gli animali e la cultura che si tramanda nelle nostre zone. Mi piace conoscere le cose. Ma ciò che ho sempre preferito di più sono le capre perché hanno un significato a livello culturale molto ampio”. L’episodio che più ha colpito è il racconto di una lettera scritta a Babbo Natale quando aveva l’età di otto anni: “non voglio giocattoli o altro, ma solo un pezzo di terra”. Anche la maestra, all’epoca, restò stupita dalla sua particolare richiesta, insolita per un bambino delle elementari. Oggi quel bambino è cresciuto e, oltre a studiare agraria all’università di Reggio Calabria, è diventato un pastore di capre aspromontane. Di seguito il VIDEO del documentario raccontato dal giornalista Saverio Caracciolo.