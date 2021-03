Reggio Calabria: sei nuovi agenti al servizio della Polizia Municipale

9 Marzo 2021 11:16

Reggio Calabria, l’assessore Paolo Brunetti: “nell’arco dell’anno il Corpo verrà implementato di ulteriori 51 unità. Grazie agli uomini ed alle donne del Comandante Zucco per il prezioso lavoro che svolgono al servizio dei cittadini”

“Da ieri, il Comando dei Vigili urbani di Reggio Calabria può contare sul contributo di sei nuovi agenti che, per i prossimi tre mesi, effettueranno servizi di controllo e viabilità”. A darne notizia è l’assessore comunale alla Sicurezza, Paolo Brunetti, che, in una nota stampa, aggiunge: “A breve verrà anche pubblicata la nuova graduatoria riguardo al bando terminato lo scorso mese di gennaio e, nell’arco dell’anno, verranno assunte ulteriori 51 unità di personale, a tempo determinato, che supporteranno ed aiuteranno i cittadini lungo le strade della nostra città”. “Con l’occasione – ha concluso l’assessore Brunetti – ringrazio il comandante Salvatore Zucco per la grande passione e l’encomiabile lavoro che sta mettendo in campo in un territorio particolarmente complesso. Stiamo facendo il possibile per implementare un organico ridotto all’osso e che, proprio questo, è da ammirare per impegno e dedizione da sempre profusi con abnegazione al servizio costante dei reggini”.