10 Marzo 2021 09:10

“Silenzio della Triade Commissariale”: giovedì sciopero della fame e della sete dei genitori dei bimbi autistici di Reggio Calabria

“Di nuovo silenzio da parte della Triade commissariale. Ad oltre una settimana dalla promessa di sottoscrivere gli accordi con le famiglie dei minori affetti da disturbo dello spettro autistico, nulla è cambiato e perdura lo stato di inadempimento dell’Asp commissariata”. E’ quanto affermano i genitori dell’associazione “Il volo delle farfalle – Evoluzione autismo”, i quali torneranno giovedì mattina ore 10.40 in via Diana per lo sciopero della fame e della sete a oltranza.