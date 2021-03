Reggio Calabria, ripulita la foce del Torrente Annunziata. Muraca: “sembra un altro luogo, grazie al Consorzio di bonifica”

20 Marzo 2021 13:49

Reggio Calabria, la nota dell’assessore ai Lavori Pubblici del Comune Muraca

È stata completamente ripulita la foce del torrente Annunziata, nell’area adiacente agli spazi del nuovo Waterfront di Reggio Calabria, la grande opera appena ultimata dall’Amministrazione comunale reggina che sarà inaugurata nelle prossime settimane. A darne notizia in una nota l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria che ha ringraziato il Consorzio di Bonifica del Basso Jonio reggino ed il suo presidente Giandomenico Caridi per l’ottimo lavoro di bonifica svolto in quell’area.

“In coincidenza con l’ultimazione dei lavori del Waterfront – ha spiegato l’Assessore Muraca – abbiamo chiesto l’intervento del Consorzio per un’attività di pulizia straordinaria dell’alveo del torrente che era ormai completamente ingombra dalla vegetazione”.

“Oggi sembra davvero un altro luogo – ha aggiunto Muraca – l’eliminazione delle piante cresciute nell’alveo del torrente, oltre a creare un problema di sicurezza per il deflusso dell’acqua, soprattutto in caso di piena del torrente, ingombrava anche la vista del mare rispetto al nuovo ponte che collega l’area portuale con la piazza di fronte l’Arena Lido”.

“Un intervento provvidenziale dunque quello del Consorzio di Bonifica – ha concluso Muraca – che ci riconsegna un’area completamente riqualificata, pulita e sicura, che costituisce un ulteriore valore aggiunto anche per la nuova opera del Waterfront”.