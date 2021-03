Reggio Calabria, tutti pazzi per il “nuovo-vecchio” Cesare: chiosco rinnovato, sapori antichi e genuini. Boom di clienti per la riapertura [FOTO e INTERVISTA]

4 Marzo 2021 13:22

Reggio Calabria, stamattina Cesare ha riaperto i battenti dopo la ristrutturazione: boom di afflusso di reggini in crisi d’astinenza dopo settimane di chiusura. Le immagini

Da questa mattina Cesare è tornato a deliziare e coccolare i propri clienti con i suoi meravigliosi e avvolgenti gusti di gelato. La nota Gelateria di piazza Indipendenza a Reggio Calabria si è rifatta il look e dopo qualche settimana di chiusura è tornata più rinnovata di prima con tecnologie all’avanguardia sia nell’impiantistica sia negli imballaggi utilizzati per servire i clienti che saranno esclusivamente biocompostabili e tra questi ricordiamo le coppette ecocompatibili, realizzate in bioplastica di mais, oppure le cannucce e le palettine in Pla. Al tempo stesso, Cesare ha preservato la tradizionale genuinità di gusti e sapori, amatissimi dai clienti affezionati.

Boom di clienti questa mattina che non aspettavano altro se non la riapertura del chioschetto verde per gustare un buon gelato passeggiando sul lungomare in questi primi giorni di marzo e con la voglia di poter tornare a godere delle belle giornate all’aria aperta. Ben tangibile la gioia dei clienti che da qualche ora sono potuti tornare a deliziare il proprio palato grazie ai numerosi gusti di gelato che Gelato Cesare propone tra cui i vari pesti, le creme e l’immancabile gelato al bergamotto di Reggio Calabria che rappresenta un’eccellenza per la Calabria e che il mitico Davide Destefano, titolare di Cesare, ci tiene sempre ad utilizzare tra le sue materie prime per portare alto il nome della Regione.