Reggio Calabria, grande attesa per il nuovo chiosco di Cesare: tra poche ore la riapertura dopo il restyling, attese tante novità [FOTO e DETTAGLI]

3 Marzo 2021 16:38

Reggio Calabria, Gelato Cesare riapre i battenti: la grande attesa è finita

Dopo qualche settimana di chiusura per i lavori di restyling, tra poche ore la nota gelateria Cesare di piazza Indipendenza, a Reggio Calabria, riaprirà i battenti con un look rinnovato e ultra moderno per ricominciare ad accogliere i propri clienti e deliziarli con i gusti gelato più buoni del mondo! Il famosissimo chioschetto verde si è rinnovato, 29 anni dopo l’ultima ristrutturazione del 1992, cambiando radicalmente il suo aspetto indoor ma preservando la genuinità dei prodotti e la lavorazione artigianale d’eccellenza partendo da materie prime di assoluta qualità. Davide Destefano, titolare di Cesare, ha voluto dare un messaggio importante alla città investendo proprio in un momento così difficile, nella speranza di trainare le altre eccellenze del territorio a mantenere alto l’umore nonostante le pesanti conseguenze della pandemia.

In un momento molto difficile per Reggio Calabria, travolta da clamorosi scandali politici e amministrativi e piegata ad un degrado urbano senza precedenti nella storia, è certamente molto importante che un punto di riferimento non soltanto confermi la propria presenza così tanto legata al territorio ma decida di investire ulteriormente in questa città: Cesare non si è mai fermato e continuerà a rappresentare una garanzia per Reggio Calabria, diffondendo sempre di più i prodotti tipici del territorio grazie ad una serie di attività che determinano una promozione turistica tale che nessun ente pubblico riesce oggi a garantire. In modo particolare il lavoro di Destefano sul Bergamotto di Reggio Calabria è incessante e continua ad attrarre nel territorio reggino presenze e interessi, partendo dall’enogastronomia.

Con la ristrutturazione la gelateria ha cambiato completamente stile, gli spazi sono rimasti gli stessi ma gli impianti sono stati completamente rinnovati con un particolare occhio di riguardo all’ambiente anche negli imballaggi utilizzati che saranno esclusivamente biocompostabili: tra questi ricordiamo le coppette ecocompatibili, realizzate in bioplastica di mais, oppure le cannucce e le palettine in Pla.

Cesare riaprirà i battenti domani, Giovedì 4 Marzo, già dal mattino: un “ritorno di fuoco” per la nota gelateria calabrese che si prepara a regalare nuovi sorrisi golosi a clienti abituali e nuovi visitatori.