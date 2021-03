Reggio Calabria: pulizia straordinaria dell’area prospiciente il lungomare di Catona

27 Marzo 2021 17:08

Successo ottenuto oggi dal Gruppo “Reggio Calabria Attiva” che, come si ricorderà, aveva promosso per sabato 27 marzo, un’iniziativa volta alla pulizia straordinaria dell’area prospiciente il lungomare di Catona

Grande successo ottenuto oggi dal Gruppo “Reggio Calabria Attiva” che, come si ricorderà, aveva promosso per sabato 27 marzo, un’iniziativa volta alla pulizia straordinaria dell’area prospiciente il lungomare di Catona. Supportati dall’AVR, che ringraziamo per la disponibilità, decine di volontari, di buon ora, si sono recati nella predetta spiaggia, dove , dopo aver fatto una ricognizione, hanno avviato la raccolta dei rifiuti sparpagliati nell’intera area. La cosa straordinaria che ha riempito di gioia gli organizzatori della raccolta, è stata la partecipazione spontanea di numerosi cittadini e rappresentanti di associazioni che, muniti di protezioni adeguate e dotati del materiale idoneo alla raccolta, fornito dall’AVR ,si sono posti al fianco dei volontari a dimostrazione che la popolazione non è poi così indifferente alle gravose problematiche che affliggono il nostro territorio. La sinergia tra volontari e cittadini ha permesso di riempire di rifiuti differenziati in sacchi, un capace automezzo dell’Avr. E’ doveroso evidenziare che nel corso dell’attività, abbiamo ricevuto la visita istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra, accompagnato dall’assessore Irene Calabrò e quella della Consigliera Comunale Filomena Iati’ , i quali hanno ringraziato i cittadini e il nostro gruppo per il contributo offerto al territorio. Sarà cura del gruppo, informare la cittadinanza sulle prossime iniziative programmate.