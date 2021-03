Reggio Calabria, continua la protesta delle mamme dei bambini autistici: “Stanchi delle parole, senza accordi non andremo via da qui” [FOTO e INTERVISTE]

11 Marzo 2021 12:41

Reggio Calabria, riprende la protesta delle mamme dei bambini autistici in merito ai ritardi nei rimborsi per le prestazioni mediche dei figli

Alle rassicurazioni dei giorni scorsi non sono seguiti i fatti e così, questa mattina, le mamme dei bambini autistici si sono di nuovo unite in protesta di fronte alla direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria in Via Diana, supportate dalle associazioni Coolap e “Il volo delle farfalle”. La manifestazione nasce per protestare contro i ritardi nei rimborsi per le prestazioni mediche dei bambini: “Il dottore Meloni aveva promesso di darci delle risposte – afferma Angela Villani, vice presidente de “Il volo delle farfalle” – ma noi siamo stanchi di incontri, di parole, di pacche sulle spalle e questa volta non ce ne andremo via da qui senza questi incontri“. Anche il Coolap, come detto, a sostegno delle mamme: “Siamo qui per sostenere queste lotte, fatte per dare voce a chi non ne ha. la disabilità deve essere tutelata dalle istituzioni in ogni momento, il primo mandato morale. Non accettiamo che queste mamme non vengano tutelate“, le parole di Giuseppe Foti. In basso i video della protesta e in alto la fotogallery con tutte le immagini.