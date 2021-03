Reggio Calabria, il nuovo Progetto per il Restauro e la riqualificazione del contesto architettonico e urbano di piazza De Nava: “si vada avanti con celerità” [FOTO]

19 Marzo 2021 22:28

Reggio Calabria, il nuovo Progetto per il Restauro e la riqualificazione del contesto architettonico e urbano di piazza De Nava: “facciamo in modo che la città prosegua nella sua opera di modernizzazione e funzionalità per una migliore vivibilità quotidiana”

“E’ diventato oggetto di discussione, e non di informazione corretta, sulla stampa, il progetto di riqualificazione di una importante area di accesso nord al centro storico della città con l’intento di integrare il Museo nazionale archeologico di Marcello Piacentini con il contesto della Piazza de Nava. Il Palazzo dell’Ente Edilizio di Camillo Autore prospiciente il Museo, l’isolato liberty di case per impiegati dell’ing. Pietro de Nava,il monumento a Giuseppe de Nava dello scultore Luigi Jerace, la piazzetta Alvaro, la viabilità che si apre verso tutte le direzioni, tutti elementi di prim’ordine nella struttura urbana della città che sino ad oggi hanno vissuto di vita propria“. E’ quanto afferma Marisa Cagliostro. “Finalmente, dopo le battaglie vinte anni fa da tante Associazioni culturali e cittadini, grazie al Ministro Bray, contro un progetto veramente, quello, stravolgente e destinato a restare un’opera incompiuta, questa proposta progettuale, arrivata finalmente alla fase conclusiva restituisce il giusto equilibrio e raccordo tra le parti, direi quasi un’ armonia degna, della città” bella e gentile” ricostruita con l’apporto di professionalità di alto livello locali e nazionali, all’indomani del sisma del 1908. Sui dettagli, si può ancora dare suggerimenti ma con spirito costruttivo! Con i dovuti adeguamenti verso una giusta modernità, grazie a risorse rinvenienti (programmazione 2007/2013 annualità 2017) del Ministero beni culturali e attraverso il Segretariato regionale per la Calabria è stato possibile offrire alla città il progetto di cui è RUP l’arch. Roberta Filocamo e progettista l’arch. Pina Vitetta con la collaborazione dei Dipartimenti di Storia e Agraria della Mediterranea. Non vi è dubbio che alla base delle scelte dei progettisti vi è un quadro di elementi conoscitivi sia storici che architettonici e urbanistici approfonditi e direi minuziosi nell’analisi dell’esistente, del suo divenire dopo il piano De Nava del 1911 e dello stato di fatto. Confido quindi che, per evitare inutili perdite di tempo, chi possiede “scienza e coscienza” adatte a disquisire delle cose di questa città rassicuri i cittadini sulla importante operazione di riqualificazione urbana, contribuendo a sgomberare il campo da facili e fuorvianti critiche Facciamo in modo che la città prosegua nella sua opera di modernizzazione e funzionalità per una migliore vivibilità quotidiana, per i cittadini e per i turisti che torneranno a risiedervi, in continuità con le grandi opere del waterfront e con nuovi grandi progetti che colgano le opportunità dei fondi europei del new generation eu”, conclude.