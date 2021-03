Reggio Calabria, il progetto Mediterranean Life aspetta ancora risposta da Comune e Città Metropolitana: ritirato l’ordine del giorno di Minicuci in Consiglio Comunale

10 Marzo 2021 17:15

L’ordine del giorno di Antonino Minicuci sul progetto Mediterranean Life nel corso del Consiglio comunale di Reggio Calabria è stato ritirato. La proposta infatti non è potuta essere dibattuta all’interno dell’Aula Battaglia perché ancora non è stata discussa in Commissione. Il progetto portato avanti dall’imprenditore Giuseppe Falduto aspetta infatti ancora un parere (positivo o negativo che sia) dal Comune e della Città Metropolitana, che dovrebbe arrivare comunque in questi giorni. L’idea sarebbe quella di trasformare la Marina di Pellaro, nella zona di Porto Bolaro, in una sorta di oasi turistica da far invidia e che possa diventare oltre che un centro culturale anche un vero porto turistico. La realizzazione trasformerebbe completamente l’intera area, oggi convogliando una buona parte del traffico diportista del Mediterraneo verso Reggio. E’ anche per questo che il consigliere comunale, ex candidato sindaco, e tutto il centro-destra insistono per avere risposte sul progetto, che porterebbe centinaia, se non migliaia, di posti di lavoro.