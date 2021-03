Reggio Calabria: procedono spediti i lavori a contrada Maldariti, il nuovo parco urbano prende forma [FOTO]

12 Marzo 2021 14:26

Reggio Calabria: proseguono speditamente i lavori di realizzazione del nuovo parco urbano in Contrada Maldariti, nella zona collinare sud della città

Proseguono speditamente i lavori di realizzazione del nuovo parco urbano in Contrada Maldariti, nella zona collinare sud di Reggio Calabria. Il progetto, che prevede la realizzazione di un’area ludica attrezzata, comincia a prendere forma. Questa mattina un nuovo sopralluogo del sindaco Giuseppe Falcomatà, che insieme all’Assessore Paolo Brunetti, ai Consiglieri Deborah Novarro e Giovanni Latella e all’ex consigliere metropolitano delegato all’Ambiente Antonino Nocera, che aveva seguito l’avvio del progetto, ha voluto verificare lo stato di avanzamento dei lavori. I lavori, finanziati dalla Città Metropolitana a seguito della convenzione con il Comune di Reggio Calabria e con Sorical, che ha consentito la cessione dell’area per complessivi 5300 metri, prevedono un investimento di circa 65 mila euro. All’interno del parco è prevista un’ampia area verde, con diverse alberature, che punta alla complessiva riqualificazione del luogo e diversi spazi dedicati al gioco, con un campo da bocce, un campo polivalente e delle dune attrezzate, oltre ad uno spazio con panchine e sedute, uno spazio destinato al gioco dei bambini più piccoli e la predisposizione per la posa in opera dei servizi igienici prefabbricati e di tutta l’impiantistica necessaria (idrica, elettrica e fognaria). Soddisfazione al termine del sopralluogo è stata espressa dalla Consigliera Deborah Novarro che ha ringraziato i tecnici e l’impresa per il lavoro che stanno portando avanti in maniera spedita.

“Il nuovo parco urbano comincia a prendere forma – ha spiegato la Consigliera – come amministrazione continuiamo a seguire questo cantiere che nei prossimi mesi consegnerà un’opera davvero importante per il quartiere, realizzando uno spazio aggregativo molto atteso dai cittadini, un’area attrezzata, moderna e sicura, che abbiamo immaginato insieme nel corso di incontri partecipativi con gli stessi residenti, e che presto sarà finalmente a disposizione di bambini e famiglie”.