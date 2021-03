Reggio Calabria: a Palazzo Campanella presentato il progetto “mettiamoci una croce sopra” [FOTO e INTERVISTE]

12 Marzo 2021 14:18

Reggio Calabria: a Palazzo Campanella presentato il progetto “mettiamoci una croce sopra”, progettualità di educazione civica promossa dal centro comunitario Agape per le scuole secondarie della Regione

E’ stato presentato questa mattina, davanti all’ingresso del consiglio regionale della Calabria, il progetto “mettiamoci una croce sopra”. E’ un evento di educazione civica promosso dal centro comunitario Agape per le scuole secondarie della della Regione, e si prefigge di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica. La presentazione si è tenuta davanti al consiglio regionale come luogo simbolico di uno dei palazzi istituzionali all’interno del quale si prendono importanti decisioni sul futuro dei giovani calabresi. Presenti all’iniziativa Giulia Melissari, responsabile del gruppo giovani del centro comunitario Agape e Gennaro Calabrese, artista che ha curato un video destinato ai giovani, Sergio Conti dell’agenzia Iamu co-promotrice del progetto. In alto la FOTOGALLERY, in basso le INTERVISTE complete.