Reggio Calabria, Pallacanestro Viola e Clivia compagne di squadra: partnership fra due grandi realtà cittadine [GALLERY e INTERVISTE]

15 Marzo 2021 13:10

Pallacanestro Viola e Clivia stringono una nuova partnership commerciale: due grandi realtà di Reggio Calabria insieme per dare lustro al territorio

Pallacanestro Viola e Clivia Profumi, una grande realtà sportiva e uno fra i brand più famosi in ambito commerciale presenti sul territorio reggino, uniti insieme da una partnership commerciale e dalla volontà di dar lustro alla città di Reggio Calabria. Un binomio vincente quello che lega la storica società neroarancio all’azienda che dal 1984 opera nella commercializzazione di prodotti legati alla tricologia, cosmesi, profumeria e igiene della persona. Quest’oggi, presso il punto vendita Clivia di via Ravagnese Superiore, si è svolta la conferenza stampa che ha annunciato la partnership fra le due realtà reggine. Il titolare di Clivia Profumi, Nino Gullì, ha espresso grande soddisfazione per l’investimento fatto insieme alla squadra neroarancio, da sempre punto di riferimento sportivo in grado di dare lustro alla città. Soddisfazione condivisa anche dal presidente della Viola, Carmelo Laganà, che successivamente ai nostri microfoni si è soffermato sulla seconda fase della stagione che attende la squadra.