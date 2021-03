Reggio Calabria: varie operazioni della Polizia Municipale. Locale non rispetta le norme anti-Covid, multa e chiusura per 5 giorni

20 Marzo 2021 17:14

Continua senza sosta l’attività della polizia locale di Reggio Calabria. In distinte attività che hanno impegnato le varie articolazioni del Corpo sono state denunciate in stato di libertà quattro persone, di cui tre per occupazione abusiva di immobile ed una per falso, truffa e sostituzione di persona. Quest’ultima aveva utilizzato, ai fini di parcare il proprio veicolo su uno stallo disabili, un tesserino intestato ad un congiunto defunto. Sul fronte della lotta all’abusivismo commerciale si annoverano solo negli ultimi due giorni sanzioni per oltre 15.000 euro. Gli agenti hanno infatti scoperto una media struttura di vendita completamente abusiva che esercitava l’attività da oltre un anno. Nella fattispecie sono stati sequestrati anche circa 500 pezzi di merce privi della marcatura CEE. Sequestri che si sommano ad altri due effettuati in centro cittadino relativi a derrate alimentari esposte abusivamente. Sul fronte dei controlli anticovid infine, un esercente è stato sorpreso a somministrare al banco caffè a numerosi avventori. Inevitabile la sanzione pecuniaria e la chiusura del locale per 5 giorni.