Reggio Calabria: no alla violenza sulle donne, domenica l’installazione di una panchina rossa in via Cassino

5 Marzo 2021 22:19

Reggio Calabria: domenica 7 Marzo in via Cassino verrà inaugurata la panchina rossa installata nella piazzetta antistante l’asilo nido comunale “Il Piccolo Principe”

Domenica 7 Marzo p.v. alle ore 15,30, in via Cassino verrà inaugurata la panchina rossa installata nella piazzetta antistante l’asilo nido comunale “Il Piccolo Principe”. L’evento, promosso dalla Rete “25 Novembre… e oltre” e dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si inserisce in un progetto più ampio dell’Amministrazione Comunale e simboleggia il rifiuto della

violenza nei confronti delle donne e della violenza di genere e l’attenzione sulle tematiche quali la tutela dei minori ed il contrasto agli stereotipi di genere. Continua così la campagna di sensibilizzazione e di monito contro la violenza di genere ed in favore delle pari opportunità che la comunità e le istituzioni sono chiamate a sostenere L’installazione avverrà di fronte ad un asilo nido comunale per ribadire che per educare alla non violenza è necessario lavorare fin dall’infanzia sulla creazione di relazioni positive e paritarie ed in occasione degli eventi organizzati dalle Istituzioni locali in occasione della Gionata Internazionale della Donna. All’evento, nel rispetto delle norme di distanziamento dettate dall’emergenza sanitaria, presenzieranno l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria, Giuseppina Palmenta, il delegato alle Pari Opportunità della Città Metropolitana, Filippo Quartuccio, nonché una rappresentante della dirigenza dell’asilo comunale Il Piccolo Principe