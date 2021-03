22 Marzo 2021 18:26

Reggio Calabria: è morto Vincenzo Fascina, noto Agente Generale SAI di Melito Porto Salvo. I funerali si terranno il prossimo 23 marzo alle 14,30 nella Chiesa del Santissimo Salvatore in Saline Joniche di Montebello Jonico

E’ venuto a mancare Vincenzo Fascina. Conosciuto a Melito di Porto Salvo e non solo. Suo padre Gaetano Fascina, per molti anni Comandante dei Carabinieri di M.P.S. Negli anni settanta Vincenzo Fascina inizia a lavorare in ambito assicurativo, ottiene risultati straordinari fino a diventare in poco tempo leader nel settore nonché Agente Generale SAI, Società assicuratrice industriale. Riferimento in provincia di Reggio Calabria, professionalità e affidabilità costanti nella sua quarantennale attività premiata giorno dopo giorno dall’acquisizione di innumerevoli clienti. Generoso e cordiale, ricordato con affetto da tutti. I funerali si terranno il prossimo 23 marzo alle 14,30 nella Chiesa del Santissimo Salvatore in Saline Joniche di Montebello Jonico (RC).