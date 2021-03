Reggio Calabria, morto prematuramente Emilio Campolo: è stato educatore e funzionario del carcere di San Pietro

18 Marzo 2021 15:27

Reggio Calabria perde “un prezioso figlio apprezzato per le sue qualità umane”

“La prematura scomparsa dell’ex educatore e funzionario del carcere di San Pietro a Reggio Calabria Emilio Campolo segna profondamente una comunità intera. Addolorati per la prematura dipartita di un uomo giusto, altruista, leale, ci stringiamo al dolore dei familiari. Ricordo con affetto Emilio per la sua grande sensibilità, la sua simpatia e il suo carattere estremamente schietto e cordiale. Reggio Calabria oggi, ha perso un prezioso figlio apprezzato per le sue qualità umane, per il suo forte senso di giustizia sociale e per il suo grande acume intellettuale. Questa terribile pandemia ci priva di un altro amico ed eccellente educatore andato in pensione solo pochi giorni fa, ma non potrà toglierci il suo ricordo. Lo porteremo sempre con affetto nei nostri cuori”. Lo afferma in una nota l’On. Nicola Paris Consigliere regionale.