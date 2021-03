Reggio Calabria, addio a Paolo Moreno: il celebre storico che identificò i Bronzi di Riace in Tideo e Anfiarao

5 Marzo 2021 15:55

Anche Reggio Calabria piange la morte di Paolo Moreno, celebre storico che studiò i Bronzi di Riace e li identificò in Tideo e Anfiarao

Una triste notizia sconvolge il mondo dell’archeologia e quello della storia dell’arte. Nella mattinata odierna, a Roma, si è spento il professor Paolo Moreno, straordinario studioso e divulgatore che ha fornito nella sua carriera preziosi contributi in materia archeologica e artistica. Nato nel 1934 a Udine, si laureò in Archeologia cristiana alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bari. Fu allievo di Doro Levi alla Scuola Archeologica Italiana di Atene, di Ranuccio Bianchi Bandinelli e Giovanni Becatti a Roma. Fu direttore dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Bari, poi ordinario di Storia dell’arte antica a La Sapienza di Roma. Dal 1992 al 2008 ha insegnato Archeologia e storia dell’arte greca e romana all’Università Roma Tre.

Importantissimo il suo contributo circa lo studio dei Bronzi di Riace, opere d’arte straordinarie conservate presso il museo di Reggio Calabria. Paolo Moreno concentrò a lungo i suoi studi, sintetizzati anche nel saggio ‘I Bronzi di Riace, Il Maestro di Olimpia e i Sette a Tebe’ (Electa), fino a identificare i Bronzi in Tideo e Anfiarao. “I Bronzi sono identificabili come Tideo e Anfiarao, esponenti dei Sette a Tebe, forgiati in Argo, rispettivamente da Agelada II di Argo e da Alcamene I di Lemno, i quali si rivelano a loro volta responsabili della decorazione del tempio di Zeus, soluzione binaria al tenace anonimato del Maestro di Olimpia” spiega sul suo sito www.paolomoreno.com.

“La notizia della scomparsa di Paolo Moreno lascia sgomenti – dichiara ai microfoni de ‘Il Messaggero’ Carmelo Malacrino, il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria – Sia per l’uomo, dalle nobili qualità umane, sia per lo studioso e l’archeologo, il cui contributo per lo studio dei Bronzi di Riace resterà di fondamentale importanza per la ricerca scientifica. Paolo ci lascia ad un anno dal 50esimo anniversario del ritrovamento delle due statue, in un momento in cui le fasi per la celebrazione dell’evento stanno per determinarsi. La sua assenza, ne sono certo, si farà sentire. Lascia un patrimonio di studi e di esperienze ineguagliabili. Il suo nome non sarà dimenticato dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e da tutto il mondo della cultura“.