Reggio Calabria, Michele Anselmo: “Riaprire subito la Strada provinciale 4”

15 Marzo 2021 16:05

Michele Anselmo, responsabile provinciale enti locali di Azione e consigliere comunale di Maropati, chiede la riapertura immediata della Strada provinciale 4, chiusa ormai da due mesi, che collega Maropati a Galatro e Feroleto Della Chiesa. “Oggi – ha detto Michele Anselmo – ho voluto la presenza del consigliere metropolitano Carmelo Versace, delegato alla viabilità e del tecnico della città metropolitana. Ho chiesto in primis un immediato intervento per la rimozione della frana e la riapertura della strada che chiusa al traffico, crea ormai da 60 giorni e oltre numerosi disagi nel raggiungere i centri abitati dei paesi limitrofi e i possedimenti terrieri”.

“Oltre a ciò – ha proseguito Michele Anselmo – ho chiesto al consigliere Versace un tavolo tecnico per la messa in sicurezza di tutto il costone che attraversa l’intero tratto di Maropati per evitare il verificarsi di situazioni simili a quella attuale e la sistemazione del manto stradale”. “La politica, a qualsiasi livello si faccia – ha concluso – deve prendersi le sue responsabilità con proposte e azioni concrete”.