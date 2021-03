Reggio Calabria, da mercoledì si ferma la vaccinazione a Palazzo Campanella [FOTO]

7 Marzo 2021 20:52

Reggio Calabria: da mercoledì si ferma la vaccinazione al Palazzo della Regione, fatta eccezione solo per le secondi dosi

Brutte notizie per quanto riguarda la campagna di vaccinazione a Reggio Calabria. Secondo quanto ha confermato il delegato alla sanità della Città Metropolitana, Nino Zimbalatti, dal prossimo mercoledì, 10 marzo, saranno sospese le somministrazioni, fatta eccezione per le secondi dosi. Non si sa, al momento, la data in cui ricomincerà la campagna vaccinale a Palazzo Campanella. Intanto questo pomeriggio si è svolta una manifestazione di protesta a Piazza del Popolo per chiedere una maggiore efficienza nella sanità reggina.