Reggio Calabria, Maria Tripodi (FI) incontra il Vice Ministro dello sviluppo economico

17 Marzo 2021 14:19

“Stamani nel corso dell’incontro con il nostro Vice Ministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin, ho evidenziato le profonde criticità che vive il tessuto produttivo reggino: dalle aziende in grande sofferenza per la crisi pandemica in atto, totalmente dimenticate dai governi ConteI e Conte II ; ai Contratti Istituzionali di Sviluppo già esistenti, riguardanti la Citta Metropolitana di Reggio Calabria, che vanno rimessi all’odg dopo anni di oblio“. Lo dichiara Maria Tripodi deputato di Forza Italia, che prosegue: “il rilancio del territorio passa evidentemente anche dagli Investimenti Infrastrutturali dal potenziamento di quelli già esistenti. Credo prosegue la parlamentare reggina che: “ le risorse del #RecoveryFund debbano necessariamente essere destinate anche alla nostra area. Penso ad arterie fondamentali come la #Bovalino-#Bagnara, la #Statale106, o minori ma egualmente importanti come la provinciale Melito-Gambarie. Sbloccare tali progetti e riprendere i CIS significa rilanciare l’economia di centinaia di comuni altrimenti condannati al cronico sottosviluppo e Calabria e la nostra provincia non possono più permetterselo. Sono fiduciosa per l’attenzione che il Vice Ministro riserverà al nostro territorio”.