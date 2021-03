Reggio Calabria, Malaspina: “Diminniti in isolamento involontario” [FOTO]

31 Marzo 2021 09:42

Reggio Calabria, Malaspina: “ormai da 8 giorni la frazione di Diminniti, risulta essere isolata, almeno per quel che riguarda i collegamenti che dovrebbero essere garantiti dall’Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana”

“Ormai da 8 giorni, in netto anticipo rispetto al passaggio dell’intera Calabria in zona rossa, la frazione di Diminniti, risulta essere isolata, almeno per quel che riguarda i collegamenti che dovrebbero essere garantiti dall’Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana. Sentiti telefonicamente gli uffici dell’Azienda, dopo qualche perplessità, la risposta è stata che i collegamenti sono stati interrotti a causa di alcuni non ben precisati lavori”, è quanto scrive in una nota Nicola Malaspina, consigliere comunale di Reggio Attiva. “Ritenendo necessario verificare la situazione (come da documentazione fotografica che allego alla presente), ho potuto accertare che, nonostante le pessime condizioni in cui versa il tratto stradale che da Sambatello arriva a Diminniti, non vi sono cantieri aperti. Ed allora mi chiedo, dopo il caso dei “voti fantasma”, ci troviamo di fronte al primo caso di “cantiere fantasma”? Se così fosse, i cittadini di Diminniti, troppo spesso dimenticati, si troverebbero ad essere beffati per ben due volte, la prima volta nel non poter usufruire del servizio di trasporto pubblico e la seconda nel dover subire i disagi di lavori mai avviati e che risultano veramente urgenti“, conclude la nota.