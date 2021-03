Reggio Calabria, il consigliere Malaspina non partecipa al consiglio comunale: “lo chiede la gente onesta della città”

10 Marzo 2021 09:30

Reggio Calabria, il consigliere Malaspina: “pur ritenendo fallimentare la strategia dell’Aventino, quest’oggi, mi sento moralmente obbligato a disertare i lavori del Consiglio, così come coralmente chiede la gente onesta di questa sfortunata Città”

“A distanza di due mesi dal precedente Consiglio Comunale ed a pochi giorni dagli ulteriori arresti operati dagli organi inquirenti in merito alla vicenda brogli, oggi torna a riunirsi il consiglio comunale”. E’ quanto scrive in una nota Nicola Malaspina, Consigliere Comunale REggioATTIVA. “All’Ordine del Giorno è prevista la trattazione di problemi e proposte sicuramente di notevole importanza che però, rapportate al grottesco “sistema” di alterazione del voto popolare individuato dalla Procura, si tramutano in argomenti di secondo piano. Ancora una volta qualcuno ha preferito nascondere la testa sotto la sabbia, fare finta di nulla, minimizzare, non affrontare la realtà e soprattutto evitare un sano confronto all’interno di quelle istituzioni che, colpite da questa aberrante vicenda, sono percepite dai cittadini sempre più distanti. Ancora una volta si è manifestata tutta l’arroganza di un “potere” che si autoassolve e rivela una strana e discutibile concezione dell’amministrazione e della cosa pubblica. Tanto considerato, pur ritenendo fallimentare la strategia dell’Aventino, quest’oggi, mi sento moralmente obbligato a disertare i lavori del Consiglio, così come coralmente chiede la gente onesta di questa sfortunata Città”, conclude la nota.