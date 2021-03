Reggio Calabria: l’Università per Stranieri ha attivato per l’anno accademico 2020-2021 il Master Universitario di I e II livello in “Information Communication Technology for Development”

3 Marzo 2021 12:02

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e la Città Metropolitana Settore 5 – Istruzione e Formazione Professionale, con il contributo amministrativo-gestionale del MEDAlics, hanno attivato per l’anno accademico 2020-2021 il Master Universitario di I e II livello in “Information Communication Technology for Development (ICT4D)”.

Il Master attua un percorso progettuale graduale e programmatico relativo all’implementazione di un’offerta formativa diversa e addizionale rispetto a quella tradizionale, utilizza un approccio di partnership sinergica tra i due enti. Il Master ICT 4 D con contenuti più specifici dedicati allo Sviluppo economico e Sociale segue una prima edizione di base (conclusa nel precedente anno accademico) e un percorso che proseguirà seguendo i contesti in evoluzione in cui si inseriscono i processi di digitalizzazione e delle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione

Il programma didattico del Master rientra tra i settori afferenti la Strategia Regionale Intelligente adottata dalla Regione Calabria, pertanto è possibile presentare la domanda di voucher regionale per il finanziamento totale delle tasse di iscrizione al sopracitato Master. La domanda Voucher potrà essere presentata entro il 26 Marzo 2021

Per coloro che non hanno accesso ai Voucher regionali, grazie al contributo della Città Metropolitana e del MEDAlics sono previste borse di studio totali o parziali a copertura del costo del Master.

L’ICT (Information Communication Technology) è divenuto uno strumento imprescindibile per lo sviluppo e il potenziamento delle economie dei territori. Il Master ICT4D forma diverse figure professionali quali il Manager delle innovazioni digitali, responsabili e amministratori di sistemi informativi, fornendo diverse competenze: tecnologiche, riferite soprattutto alle nuove tecnologie informatiche, organizzative, che riguardano le capacità di gestire progetti software complessi, economiche, relative alla capacità di valutare fattori economici nella gestione complessiva di un progetto e, infine socio-giuridiche, relative alla conoscenza e all’analisi socio-normativa degli strumenti digitali a supporto della riorganizzazione istituzionale.

Il Master offre una formazione di livello in un campo con ottime prospettive occupazionali e in continua crescita. Fra i docenti oltre a figure di prestigio delle Università del territorio, vi saranno esperti e professori dell’Università de La Sorbonne di Parigi, dell’Università Paul Valery di Montpellier, dell’Università di San Paolo e già funzionari della Commissione Europea.

Il Master prevede un percorso Core comune a tutti gli iscritti, utile a dare una formazione generale e ampia sul tema dell’innovazione digitale. Gli studenti potranno optare successivamente fra uno dei seguenti FOCUS:

ICT4 DATASCIENCE, focus che attraverso lo studio delle Reti digitali, dell’Intelligenza artificiale e del Machine learning, fornirà gli strumenti per specializzarsi come manager della trasformazione digitale nell’ambito dei big data e della sentiment analysis.

ICT4 DEMOCRACY AND EUROPEAN GOVERNANCE, focus che concentrandosi sulle dinamiche legate alla Postdemocrazia e alle nuove forme innovative di gestione della Res Publica si pone l’obiettivo di creare una figura professionale capace di mettere al servizio della Pubblica Amministrazione e in ambito comunitario le competenze multidisciplinari richieste nella governance digitale delle medesime.

ICT4 CHANGE AND FUTURE ISSUES, focus che trattando le innovazioni nei settori specifici mira a formare una figura professionale in grado di supportare le trasformazioni digitali nei settori dell’educazione, della sanità e del turismo.

L’attività didattica inizierà a maggio 2021 e le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina in modalità on line.

È possibile presentare la propria candidatura al Master al seguente link: http://formazione.medalics.org/master/index.php/ammissione/domanda-di-ammissione-master

Per ulteriori informazioni:

– consultare il sito http://formazione.medalics.org

– scrivere a info@medalics.org

– chiamare MEDAlics tel. 331 26 11 162 / (Centralino UNIDARC) 0965 165 5150